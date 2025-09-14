Tour d'Espagne : le Premier ministre dit son "admiration" pour les manifestations contre l'équipe israélienne

Articles recommandés -

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a exprimé dimanche son « admiration » pour les manifestations propalestiniennes qui perturbent la Vuelta 2025, dont la dernière étape doit s’achever à Madrid sous haute sécurité.

« Aujourd'hui s'achève la Vuelta, notre tour, le tour cycliste d'Espagne. Nous exprimons notre reconnaissance envers les sportifs, mais aussi notre admiration envers un peuple qui se mobilise pour des causes justes, comme celle de la Palestine », a déclaré Sánchez lors d’un meeting à Malaga.

Depuis le début de la course, l’équipe Israel-Premier Tech est la cible de protestations quasi quotidiennes, sur fond de guerre à Gaza. Ces actions ont conduit les organisateurs à écourter plusieurs étapes, notamment à Bilbao, Pontevedra et lors du contre-la-montre de Valladolid jeudi. Le chef du gouvernement, l’une des voix les plus critiques en Europe contre l’offensive israélienne, a qualifié les opérations menées à Gaza de « barbarie ». En mai 2024, l’Espagne avait reconnu l’État de Palestine, avant d’annoncer récemment un embargo sur les ventes d’armes à Israël, provoquant une crise diplomatique avec le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Pour la sécurité des coureurs et du public, 1.500 membres des forces de l’ordre ont été mobilisés ce week-end, dont 1.100 policiers supplémentaires pour la dernière étape dans la capitale. Il s’agit du plus grand dispositif de sécurité depuis le sommet de l’OTAN à Madrid en 2022. La victoire finale est promise au coureur danois Jonas Vingegaard, malgré ces fortes tensions politiques et sociales autour de l’événement.