Tournoi d'échecs en Espagne : les Israéliens contraints de concourir sous drapeau neutre

Les organisateurs d'un tournoi international d'échecs prévu dans le Pays basque, au nord de l'Espagne, ont annoncé cette semaine aux participants israéliens qu'ils ne pourraient pas concourir en tant que représentants d'Israël. L'information a été révélée vendredi par les médias israéliens.

Sept joueurs d'échecs israéliens devaient participer à cette compétition qui débute dans une semaine environ. Selon la notification reçue des organisateurs, les Israéliens pourront uniquement concourir sous le drapeau neutre de la Fédération internationale d'échecs.

Lior Eisenberg, directeur d'un grand club d'échecs israélien et militant contre la délégitimation du sport israélien, a qualifié cette mesure de "drastique". Il souligne que cette décision a été prise avec l'approbation de la Fédération espagnole d'échecs, dont les décisions sont validées par le gouvernement espagnol.

Eisenberg appelle l'organisation mondiale d'échecs à clarifier sa position auprès des organisateurs. "Si ils maintiennent cette approche, le tournoi devrait être disqualifié du classement international FIDE", explique-t-il. Une telle sanction entraînerait de facto l'annulation de l'événement et exercerait une pression sur les organisateurs pour qu'ils reviennent sur leur décision.