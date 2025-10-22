Trois Britanniques d’extrême droite condamnés pour préparation d’attentats contre des Juifs

Trois hommes originaires du nord de l’Angleterre ont été condamnés à des peines de 8 à 11 ans de prison pour avoir planifié des attaques terroristes visant des immigrés, des musulmans et des juifs. Les condamnations ont été prononcées la semaine dernière à l’issue d’un procès de deux mois devant la Crown Court de Sheffield.

L’enquête, menée par les services antiterroristes britanniques et le MI5, a mis au jour une organisation structurée autour de convictions néonazies, de discours haineux et de préparatifs concrets d’actes violents.

Le principal accusé, Brogan Stewart, 24 ans, originaire de Tingley (comté de West Yorkshire), se faisait appeler « Führer » dans des échanges privés sur Telegram. La police a retrouvé dans sa chambre des armes ainsi que des drapeaux et symboles nazis. Le 23 janvier dernier, il écrivait dans un message : « Le temps des discussions est révolu. Nous préparons une mission contre les immigrants. »

Dans une conversation de groupe en février, il proposait de cibler un centre d’éducation islamique à Leeds ou de « sillonner la région à la recherche de victimes ».

Sept personnes participaient à ces échanges, dont trois agents infiltrés du MI5 et de la police. Les enquêteurs ont intercepté des discussions alarmantes sur des attaques contre des lieux de culte musulmans et juifs. Malgré les tentatives de défense des accusés – qui parlaient de « blagues » ou de provocations –, les preuves rassemblées ont montré des préparatifs concrets : plus de 200 armes saisies, dont des épées, des haches, des arbalètes, des couteaux et des pièces d’armes à feu imprimées en 3D.

Aux côtés de Stewart, Christopher Ringrose, 35 ans, et Marco Picchetto, 26 ans, ont été reconnus coupables de « préparation d’actes terroristes ». Les trois hommes s’étaient rencontrés sur Facebook avant de rejoindre un groupe Telegram néonazi, où ils ont exprimé leur haine des immigrés, des juifs, des musulmans et des Noirs.

Stewart y a fondé un groupe baptisé « Einsatzgruppen » – en référence aux unités SS responsables de massacres de masse durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a publié des manifestes nazis, attribué des rôles militaires aux membres (dont un agent du MI5 qu’il croyait recruter), et détaillé des « devoirs » comme « attaquer délibérément des mosquées ». De son côté, Picchetto offrait un soutien logistique et prétendait disposer d’un local rempli d’armes. Ringrose, quant à lui, affichait sa loyauté totale au projet, affirmant : « Les ordres sont les ordres. Si je suis dedans, je suis dedans. »

Le juge a estimé que les accusés avaient clairement dépassé le cadre d’une simple « liberté d’expression », relevant que leurs actes constituaient des préparatifs d’attentats motivés par une idéologie de haine. « Il s’agit d’une véritable déclaration d’intention. Un risque que je ne suis pas prêt à laisser courir pour la sécurité publique », a déclaré l’un des enquêteurs antiterroristes à l’audience.

Cette affaire illustre la montée préoccupante de l’extrémisme d’extrême droite au Royaume-Uni. Selon les autorités, près de 20 % des enquêtes antiterroristes concernent aujourd’hui des individus affiliés à des groupes suprémacistes blancs, souvent radicalisés en ligne.