Trois interpellations après l’acte de vandalisme contre l’ambassade d’Israël à La Haye

L’ambassade d’Israël à La Haye a été la cible, ce mardi matin, d’un acte de vandalisme. Selon le ministère israélien des Affaires étrangères, trois individus ont projeté de la peinture rouge sur la façade du bâtiment et fracturé la porte d’entrée.

Des photographies diffusées par la mission diplomatique montrent l’entrée maculée de peinture et les vitres de la porte brisées. Les services de sécurité locaux ont rapidement été dépêchés sur place et les trois suspects ont été interpellés par la police néerlandaise.

Le ministère n’a pas précisé les motivations des auteurs présumés. Cet incident survient toutefois une semaine après un acte similaire visant les bureaux d’El Al à Paris, où des tags « Free Palestine » et « El Al genocide airline » avaient été inscrits sur la façade.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, les autorités israéliennes constatent une multiplication des dégradations visant des sites diplomatiques, culturels et commerciaux israéliens ou juifs à l’étranger. Plusieurs pays européens ont renforcé la sécurité autour de ces bâtiments afin de prévenir de nouveaux incidents.