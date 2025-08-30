Ukraine : l’ancien président du Parlement Andriï Parouby abattu à Lviv

Articles recommandés -

L’Ukraine est sous le choc après l’annonce de l’assassinat d’Andriï Parouby, ancien président du Parlement ukrainien, tué par balle samedi à Lviv, dans l’ouest du pays. Les autorités ont confirmé qu’il avait succombé à ses blessures sur place, tandis que le tireur est activement recherché.

La police a indiqué qu’une fusillade avait éclaté en pleine journée, visant une « personnalité publique et politique bien connue ». Le président Volodymyr Zelensky a rapidement réagi en dénonçant un « meurtre horrible », promettant que « toute la lumière sera faite » sur cet assassinat et qu’une enquête complète sera menée.

Andriï Parouby, 54 ans, avait marqué la vie politique ukrainienne. Député de longue date, il avait occupé la présidence du Parlement entre 2016 et 2019, période cruciale pour l’Ukraine dans sa confrontation avec la Russie et ses efforts de rapprochement avec l’Union européenne. Auparavant, il avait été l’un des visages de deux mouvements pro-européens majeurs : la « révolution orange » de 2004 et la révolution du Maïdan en 2014, qui avait conduit à la chute du régime prorusse de Viktor Ianoukovitch.