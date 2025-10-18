Un avocat juif arrêté à Londres pour avoir porté une étoile de David jugée "provocatrice"

Un avocat juif britannique a été arrêté à Londres après avoir porté une étoile de David lors d’une manifestation pro-palestinienne, la police affirmant que le symbole religieux aurait pu « offenser » les manifestants.

Selon une enquête du Telegraph, l’homme, âgé d’une quarantaine d’années, a été menotté, placé en garde à vue pendant près de dix heures et interrogé au commissariat d’Hammersmith.

https://x.com/i/web/status/1979546755621392718 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L’incident s’est produit le 29 août, devant l’ambassade d’Israël à Kensington, lors d’un rassemblement organisé par le réseau antisioniste IJAN. L’avocat assure qu’il agissait en tant qu’observateur juridique indépendant, chargé d’évaluer le comportement des policiers et des manifestants, mais il a été accusé sur place de « provocation » et d’incitation à la foule.

Des images d’un interrogatoire policier, obtenues par le journal britannique, montrent un inspecteur expliquant que l’étoile de David de 2 cm, portée sur une chaîne en argent, avait été perçue comme susceptible « d’aggraver les tensions » sur place.

Le détective précise : « Ce n’est pas pour discriminer, mais les officiers estiment que le symbole, visible en public, a pu envenimer la situation. » L’avocat, choqué, a dénoncé une atteinte flagrante à la liberté religieuse : « C’est terrifiant. Cela montre une ignorance totale. Porter une étoile de David n’est pas une provocation, c’est une identité. »