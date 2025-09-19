Un concert au Royaume-Uni pour des associations palestiniennes lève près de deux millions de dollars

Articles recommandés -

Billie Eilish, Benedict Cumberbatch, Florence Pugh et la comédienne juive Amelia Dimoldenberg ont participé mercredi soir au concert caritatif Together For Palestine organisé à la Wembley Arena de Londres, a rapporté. le Jewish Telegraphic Agency. L’événement, produit par le célèbre musicien Brian Eno, a affiché complet et permis de récolter près de 1,5 million de livres sterling (environ 2 millions de dollars) pour des associations humanitaires gazaouies telles que le Palestinian Children’s Relief Fund, la Palestinian Medical Relief Society et Taawon.

Le concert s’est tenu alors que le Royaume-Uni s’apprête à reconnaître officiellement un État palestinien.

Billie Eilish et son frère Finneas ont participé via une vidéo promotionnelle. Benedict Cumberbatch est monté sur scène pour lire un poème du Palestinien Mahmoud Darwish, légèrement modifié. Amelia Dimoldenberg a partagé la scène avec le documentariste Louis Theroux, qui a évoqué son film sur le mouvement des habitants israéliens en Judée-Samarie, suscitant des huées lorsqu’il a employé le mot « violence » au lieu de « génocide ».

De nombreux artistes, dont Gorillaz, Hot Chip, Bastille et King Krule, se sont produits aux côtés de médecins palestiniens, de travailleurs humanitaires et de Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l’ONU. Ce concert s’inscrit dans une série de mobilisations d’artistes britanniques contre l’offensive israélienne à Gaza, après la polémique du festival Glastonbury et une pétition appelant au boycott des institutions cinématographiques israéliennes signée par des stars comme Emma Stone et Joaquin Phoenix.