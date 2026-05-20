Un élu municipal de Dublin supprime une vidéo appelant à une "solution finale" contre les Juifs

Philip Sutcliffe, conseiller municipal indépendant à Dublin, a supprimé une vidéo publiée sur son statut WhatsApp après des critiques liées à son contenu antisémite.

La vidéo de 76 secondes contenait des images d’Adolf Hitler ainsi qu’une voix-off reprenant plusieurs théories complotistes visant les Juifs. Le message évoquait notamment une « véritable solution finale », expression directement associée à la politique d’extermination nazie durant la Shoah.

Le conseiller municipal, représentant la circonscription de Ballyfermot-Drimnagh, a déclaré au quotidien The Irish Times qu’il avait partagé la vidéo sans l’avoir regardée entièrement. « J’ai probablement partagé quelque chose que je n’aurais pas dû », a-t-il affirmé, assurant ne pas soutenir les propos contenus dans la publication.

Ancien boxeur olympique, Philip Sutcliffe travaille aujourd’hui comme entraîneur auprès du combattant irlandais de MMA Conor McGregor.

Le Conseil représentatif des Juifs d’Irlande a réagi dans un communiqué en affirmant que la communauté juive irlandaise était « fatiguée » de ce type de haine. L’organisation a déclaré : « Nous voulons simplement vivre ouvertement et en sécurité. »

Philip Sutcliffe avait déjà présenté des excuses l’an dernier après avoir partagé sur les réseaux sociaux une image contenant des insultes racistes et homophobes.