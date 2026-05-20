Un élu municipal de Dublin supprime une vidéo appelant à une "solution finale" contre les Juifs

L’élu affirme avoir partagé le contenu sans l’avoir regardé entièrement et assure ne pas soutenir les propos diffusés.

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La ville de Dublin
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Philip Sutcliffe, conseiller municipal indépendant à Dublin, a supprimé une vidéo publiée sur son statut WhatsApp après des critiques liées à son contenu antisémite.

La vidéo de 76 secondes contenait des images d’Adolf Hitler ainsi qu’une voix-off reprenant plusieurs théories complotistes visant les Juifs. Le message évoquait notamment une « véritable solution finale », expression directement associée à la politique d’extermination nazie durant la Shoah.

Le conseiller municipal, représentant la circonscription de Ballyfermot-Drimnagh, a déclaré au quotidien The Irish Times qu’il avait partagé la vidéo sans l’avoir regardée entièrement. « J’ai probablement partagé quelque chose que je n’aurais pas dû », a-t-il affirmé, assurant ne pas soutenir les propos contenus dans la publication.

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Ancien boxeur olympique, Philip Sutcliffe travaille aujourd’hui comme entraîneur auprès du combattant irlandais de MMA Conor McGregor.

Le Conseil représentatif des Juifs d’Irlande a réagi dans un communiqué en affirmant que la communauté juive irlandaise était « fatiguée » de ce type de haine. L’organisation a déclaré : « Nous voulons simplement vivre ouvertement et en sécurité. »

Philip Sutcliffe avait déjà présenté des excuses l’an dernier après avoir partagé sur les réseaux sociaux une image contenant des insultes racistes et homophobes.

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