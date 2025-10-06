Un haut cardinal du Vatican affirme qu’Israël commet un "massacre" à Gaza

Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Vatican et principal diplomate du Saint-Siège, a dénoncé lundi le « massacre en cours à Gaza », dans l’une des critiques les plus virulentes émises par l’Église catholique contre l’offensive israélienne.

Dans un entretien publié à l’occasion du deuxième anniversaire des attaques du Hamas du 7 octobre 2023, Parolin a qualifié ces attaques d’« inhumaines et indéfendables », tout en appelant le mouvement terroriste islamiste à libérer les otages restants.

« Ceux qui sont attaqués ont le droit de se défendre, mais même la défense légitime doit respecter le principe de proportionnalité », a-t-il déclaré, avant de reprocher à l’armée israélienne de frapper « une population largement sans défense, poussée à bout, dans une zone déjà réduite en ruines ».

Le cardinal a regretté l’impuissance de la communauté internationale, estimant que les pays capables d’agir « ont échoué à mettre fin au massacre ». Il a aussi mis en cause la vente d’armes à Israël, affirmant : « Il ne suffit pas de dire que ce qui se passe est inacceptable et de continuer à le permettre. Nous devons interroger la légitimité de la poursuite des livraisons d’armes utilisées contre des civils. »