Un homme arrêté après avoir crié "Allah wakbar" à bord d’un vol easyJet vers l’Écosse

Un homme de 41 ans a été arrêté à l’aéroport de Glasgow après avoir semé la panique à bord du vol easyJet EZY609 en provenance de Luton, selon un communiqué de Police Scotland.

Vers 8h20, les autorités ont été alertées d’un « trouble » causé par cet individu, qui aurait crié « Allah wakbar » (Dieu est le plus grand) et proféré des menaces, dont « J’ai une bombe » et « Mort à l’Amérique, mort à Trump », selon des vidéos non vérifiées circulant en ligne. Un passager a rapporté au Sun que l’homme, sortant des toilettes, a bousculé l’équipage avant d’être plaqué au sol par d’autres voyageurs. La police, montée à bord après un atterrissage d’urgence, a menotté et arrêté le suspect, qui reste en détention. Les officiers antiterroristes analysent les vidéos pour évaluer l’incident, considéré comme « contenu » sans implication d’autres personnes. EasyJet a confirmé à l’AFP que l’individu a été évacué « en raison de son comportement à bord », soulignant que l’équipage est formé pour garantir la sécurité des passagers.