Un homme d’affaires israélien condamné à cinq ans de prison à Chypre Nord

Un tribunal chypriote a condamné à cinq ans de prison l’homme d’affaires israélo-turc Shimon Aykut, 74 ans, reconnu coupable d’avoir illégalement développé des propriétés appartenant à des Chypriotes grecs dans la partie nord de l’île, occupée par la Turquie depuis 1974.

Le verdict, l’un des plus marquants de ces dernières années, intervient dans un contexte hautement politique sur une île toujours divisée entre Nord turc et Sud grec. Aykut, également détenteur de passeports turc et portugais, avait plaidé coupable à 40 chefs d’accusation d’appropriation illégale dans le cadre d’un accord de plaider-coupable.

https://x.com/i/web/status/1981664121842966684 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les procureurs affirment qu’une société liée à l’homme d’affaires a construit des complexes résidentiels de luxe sur une quarantaine de propriétés situées sur la côte nord, autrefois exclusivement chypriote grecque. Sa défense a plaidé la clémence, évoquant son état de santé fragile, son âge avancé et l’absence de casier judiciaire, tout en assurant qu’il n’avait agi que pour aider son fils, responsable des sociétés impliquées.

L’affaire a ravivé les tensions anciennes autour de la propriété foncière sur l’île, toujours marquée par les déplacements massifs de populations consécutifs au coup d’État pro-grec et à l’invasion turque de 1974.

La famille d’Aykut et les autorités chypriotes turques dénoncent un procès politique, estimant que la justice du Sud cherche à faire un exemple dans un dossier hautement symbolique des divisions de Chypre, encore loin d’une réunification.