Un homme portant l’étoile de David violemment agressé dans un tramway en Allemagne

Nouvel acte antisémite en Allemagne. Selon les médias locaux, un homme arborant une chaîne avec une étoile de David a été attaqué jeudi à Erfurt, dans l’est du pays, alors qu’il se trouvait à bord d’un tramway.

D’après les informations rapportées par le quotidien Bild, l’agresseur aurait repéré le pendentif avant de s’en prendre à la victime. « Selon les éléments dont nous disposons, l’auteur a reconnu la chaîne ornée de l’étoile de David et a tenté d’arracher l’homme du train », a indiqué un porte-parole de la police. L’agresseur l’a ensuite frappé à plusieurs reprises de coups de pied, sous les yeux des passagers.

Les autorités locales ont rapidement ouvert une enquête, qualifiant l’incident de « crime politiquement motivé », ce qui correspond dans le droit allemand à une infraction à caractère antisémite ou extrémiste. Aucune information n’a pour l’instant été donnée sur l’état de santé de la victime ni sur l’identité de l’agresseur, qui aurait pris la fuite après l’attaque. Cet incident intervient dans un contexte de recrudescence des actes antisémites en Europe, et particulièrement en Allemagne, depuis le déclenchement de la guerre à Gaza en octobre 2023. Les organisations juives du pays alertent régulièrement sur la hausse des menaces et agressions visant la communauté. Les autorités allemandes, elles, réaffirment leur détermination à combattre ce phénomène qu’elles considèrent comme une menace grave pour la démocratie.