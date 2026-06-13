Un incendie ravage une entreprise juive du nord de Londres

Un important incendie a détruit un entrepôt appartenant à SVS Productions, une entreprise juive spécialisée dans l'organisation de mariages, bar-mitsvahs et événements communautaires, dans le nord-ouest de Londres.

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Le sinistre s'est déclaré jeudi soir dans la zone industrielle d'Oxgate Lane, à Brent, mobilisant près de 150 pompiers et 25 camions d'incendie. Environ 70 habitants d'un immeuble voisin ont été évacués par mesure de précaution tandis qu'un épais nuage de fumée était visible à plusieurs kilomètres à la ronde.

Selon le propriétaire de l'entreprise, Uzziel Sassoon, l'entrepôt a été « complètement détruit ». Les pertes sont estimées à près de 3 millions de livres sterling et concernent notamment du matériel de sonorisation, d'éclairage, des écrans LED, des équipements de retransmission et du mobilier événementiel.

À ce stade, les autorités britanniques indiquent que l'incendie n'est pas considéré comme suspect. Une enquête a toutefois été ouverte pour déterminer l'origine exacte du feu.

L'incendie intervient dans un climat de vive inquiétude au sein de la communauté juive britannique. Ces derniers mois, plusieurs incidents ont visé des institutions ou des infrastructures liées à la communauté. En mai dernier, deux hommes avaient notamment été arrêtés après un attentat à Golders Green, quartier qui abrite l'une des plus importantes communautés juives du Royaume-Uni. Les autorités avaient alors renforcé les mesures de sécurité autour de plusieurs sites communautaires.

Dans un message publié après le sinistre, SVS Productions a remercié les secours et assuré vouloir reconstruire ses installations : « Nous sommes déterminés à rebâtir et à revenir plus forts. »