Un membre du groupe irlandais Kneecap jugé à Londres pour soutien présumé au Hezbollah

Liam O'Hanna, 27 ans, connu sous le nom de scène Mo Chara, membre du groupe de rap irlandais Kneecap, a comparu mercredi devant le tribunal de Westminster à Londres. Il est poursuivi pour avoir exhibé un drapeau du Hezbollah lors d'un concert dans la capitale britannique en novembre dernier. Le rappeur a été inculpé en mai pour avoir "affiché un drapeau de manière à éveiller des soupçons raisonnables qu'il soutient une organisation proscrite", selon la police métropolitaine de Londres. Au Royaume-Uni, le Hezbollah libanais soutenu par l'Iran et le Hamas palestinien sont classés comme organisations terroristes, et tout soutien affiché à ces groupes constitue une infraction.

Le groupe de Belfast a nié les accusations et dénoncé un "maintien de l'ordre politique". "Nous nions cette 'infraction' et nous défendrons vigoureusement. C'est un carnaval de distraction", a écrit Kneecap sur X le mois dernier. Le collectif affirme que la vidéo ayant mené aux poursuites a été sortie de son contexte.

D'autres vidéos circulant en ligne semblent montrer un membre du groupe criant "Up Hamas, up Hezbollah" durant le même événement. Le groupe s'est également excusé cette année après la diffusion d'une vidéo de 2023 où l'un des chanteurs appelait apparemment à la mort de députés conservateurs britanniques.

Formé en 2017, Kneecap rappe en irlandais et en anglais, avec des textes remplis de références aux drogues et d'opposition au gouvernement britannique. Plusieurs de leurs concerts ont été annulés suite à la polémique, notamment en Écosse pour des raisons de sécurité et en Allemagne. Rich Peppiatt, réalisateur d'un film sur le groupe, a déclaré à l'AFP que les membres restaient "imperturbables" face aux controverses et aux poursuites judiciaires.