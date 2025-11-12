Un membre du Hamas arrêté en Allemagne avec un important arsenal

Le parquet fédéral allemand a annoncé mercredi l’arrestation d’un individu soupçonné d’appartenir au Hamas et de préparer des attentats contre des cibles israéliennes ou juives en Europe. Le suspect, identifié sous le nom de Burhan al-K., d’origine libanaise, a été interpellé alors qu’il s’apprêtait à franchir la frontière entre la Tchéquie et l’Allemagne.

Selon les autorités, l’homme aurait acheté en août 2025 un fusil d’assaut automatique de type AK-47, huit pistolets Glock et plus de 600 munitions en Allemagne, destinés à un complice basé à Berlin. La livraison aurait échoué, mais les enquêteurs estiment que ces armes devaient servir à planifier des attaques coordonnées.

Des perquisitions ont également été menées au Danemark, près de Copenhague, au domicile du suspect et d’un autre individu. Burhan al-K. doit comparaître devant un juge d’instruction de la Cour fédérale de justice afin de statuer sur son maintien en détention.

Cette arrestation intervient un mois après le démantèlement, en octobre, d’une cellule du Hamas en Allemagne, soupçonnée d’avoir préparé des attentats contre des institutions israéliennes et juives. Burhan al-K. est présenté comme le quatrième membre de ce réseau.

Le Hamas nie tout lien avec ces individus, mais le parquet allemand estime qu’il s’agissait d’une « opération préparatoire » à des attentats terroristes planifiés par le Hamas sur le sol européen.