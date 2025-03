Un migrant palestinien qui appelait au massacre des Juifs arrêté après avoir traversé la Manche

Un homme soupçonné d'être un "militant" palestinien a été arrêté après avoir traversé illégalement la Manche vers la Grande-Bretagne à bord d'une petite embarcation, selon des informations révélées aujourd'hui.

Abu Wadi, considéré comme un ancien membre clé d'un groupe terroriste ayant appelé au massacre de tous les Juifs, avait été photographié avec un AK-47. Selon les estimations, cet homme d'une trentaine d'années originaire de Khan Younès à Gaza, faisait partie des 235 migrants arrivés sur quatre petites embarcations traversant la Manche jeudi matin.

Wadi a été appréhendé par des agents de l'immigration et est actuellement en détention.

Un porte-parole du ministère de l'Intérieur britannique a déclaré : "Le gouvernement s'engage à mettre fin aux traversées en petites embarcations qui compromettent la sécurité de nos frontières, et à rétablir l'ordre dans le système d'asile afin de garantir que les règles soient respectées et appliquées." "Le public britannique peut être assuré que nous prenons toutes les mesures nécessaires à tout moment pour protéger la sécurité nationale, notamment en agissant dans le cadre de la loi sur la sécurité des frontières pour donner à la police et aux agents d'immigration des pouvoirs plus importants lorsqu'une personne représente une menace." Cette arrestation soulève des questions sur la sécurité des frontières britanniques et la gestion des traversées de la Manche, un sujet de préoccupation majeur pour les autorités du Royaume-Uni.