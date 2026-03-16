Un nouveau groupe terroriste lié à l’Iran menace les communautés juives d'Europe

Un rapport publié lundi par le Ministère israélien des Affaires de la diaspora fait état de l’émergence d’un nouveau groupe terroriste, baptisé Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya, accusé d’avoir mené plusieurs attaques récentes contre des institutions juives en Europe. L’étude, réalisée par le Centre national de lutte contre l’antisémitisme du ministère, affirme que l’organisation est responsable d’une série d’actions coordonnées visant à semer la peur au sein des communautés juives.

Selon le rapport, ces attaques incluent notamment une explosion près d’une synagogue à Liège, en Belgique, un incident visant un site juif en Grèce, l’incendie criminel d’une synagogue à Rotterdam ainsi que l’explosion d’un engin devant une école juive à Amsterdam. La plupart de ces incidents ont causé des dégâts matériels sans faire de victimes, mais les autorités israéliennes estiment qu’ils s’inscrivent dans une campagne coordonnée de "guerre psychologique".

Les analyses du renseignement citées dans le document suggèrent un lien étroit entre ce groupe et des réseaux terroristes chiites opérant sous l’influence de Iran. Le nom "Ashab al-Yamin" aurait déjà été associé à des milices irakiennes soutenues par Téhéran. Les experts évoquent la possibilité que ces attaques aient été menées en représailles à la mort, fin février, d’un chef de milice irakienne.

Le rapport souligne également que l’organisation fonctionnerait selon un modèle décentralisé, reposant sur des cellules locales ou des individus agissant de manière autonome tout en étant inspirés à distance. Ce mode opératoire permettrait au régime iranien de nier toute implication directe. Aux Pays-Bas, quatre jeunes suspects ont déjà été arrêtés dans le cadre de l’incendie criminel visant une synagogue, ce qui renforce l’hypothèse d’un recrutement local par des réseaux terroristes internationaux.

Réagissant à ces révélations, le ministre israélien chargé des Affaires de la diaspora et de la lutte contre l’antisémitisme, Amichai Chikli, a estimé que ces attaques ne sont "pas des incidents isolés" mais s’inscrivent dans une tendance inquiétante. Selon lui, des réseaux terroristes liés à l’axe iranien cherchent désormais à étendre leur champ d’action aux villes et aux communautés juives d’Europe, appelant la communauté internationale à agir fermement contre ce qu’il décrit comme l’exportation du terrorisme.