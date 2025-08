Un rapport britannique révèle une campagne d’intimidation contre le procureur de la CPI

Articles recommandés -

Une enquête du média Middle East Eye a dévoilé un vaste campagne d’intimidation visant Karim Khan, procureur en chef de la Cour pénale internationale (CPI), en raison de son enquête sur des "crimes de guerre" présumés d’Israël. Cette campagne inclut des menaces directes, des pressions de pays alliés d’Israël et des fuites médiatiques accusant Khan d’inconduite sexuelle envers une collègue.

En mai 2024, Nicholas Kaufman, avocat britanno-israélien, a averti Khan que s’il ne retirait pas les mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, lui et la CPI risquaient la « destruction ». David Cameron, alors ministre britannique des Affaires étrangères, a menacé de couper le financement de la CPI si des mandats étaient émis. Douze sénateurs républicains, dont Marco Rubio, ont adressé une lettre à Khan, menaçant : « Visez Israël, et nous vous viserons. » Le sénateur Lindsey Graham a ajouté que poursuivre ces mandats équivalait à « tirer sur les otages ».

Des allégations d’inconduite sexuelle ont émergé, mais l’enquête présente la plaignante comme une « accusatrice en série » et un témoin clé doute de la véracité des accusations. Khan aurait également reçu un briefing sécuritaire signalant une menace potentielle du Mossad à La Haye.