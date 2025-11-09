Un représentant taliban au consulat de Bonn en Allemagne

Depuis quelques semaines, un représentant du gouvernement taliban s’est installé au consulat d’Afghanistan à Bonn, marquant la première présence officielle d’un émissaire du régime au sein d’une représentation diplomatique en Allemagne. Un autre représentant est sur le point de prendre ses fonctions au consulat de Berlin.

Cette décision intervient malgré le fait que l’Allemagne ne reconnaît pas officiellement le régime taliban, en place à Kaboul depuis août 2021. Le gouvernement allemand considère ce pouvoir comme non légitime et maintient une position d’ostracisme vis-à-vis de ce régime, reconnu officiellement par très peu de pays, la Russie étant la seule exception notable.

Après la prise du pouvoir par les talibans il y a quatre ans, les diplomates afghans nommés sous l’ancien régime avaient continué d’occuper leurs postes, dans une période de transition tacitement acceptée. Cette situation a évolué à l’automne 2024, lorsque Kaboul a rappelé l’ambassadeur à Berlin et le consul général à Bonn, mettant fin à l’émission de visas et de passeports par ces représentations. Seul le représentant du consulat de Munich est resté en fonction.

Début octobre, une photographie du nouvel émissaire taliban à Bonn, vêtu de la tenue traditionnelle afghane, a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, attirant l’attention des médias et des observateurs internationaux.

Cette présence a également provoqué une vague de démissions au sein du personnel diplomatique et administratif du consulat de Bonn. Plusieurs employés, opposés à la reconnaissance de facto du régime taliban et craignant pour leur sécurité ou pour la légitimité de leur travail, ont quitté leurs fonctions dans les dernières semaines, accentuant la tension au sein de la mission diplomatique.