Un responsable du Hamas en Europe derrière la flottille de Gaza de Rima Hassan et Greta Thunberg

Le quotidien britannique The Telegraph révèle que Zaher Birawi, un responsable du Hamas en Europe, est membre fondateur de l'organisation ayant orchestré la mission humanitaire de Greta Thunberg et de Rima Hassan vers Gaza. Zaher Birawi, "journaliste" palestino-britannique de 63 ans, se présente comme "membre fondateur" de la Coalition internationale de la Flottille de la Liberté, organisatrice du voyage de Greta Thunberg et Rima Hassan vers Gaza.

En octobre 2023, le député travailliste Christian Wakeford a utilisé l'immunité parlementaire pour désigner publiquement Birawi comme "terroriste du Hamas vivant à Barnet, dans le nord de Londres". Le parlementaire a souligné que cet homme était "administrateur d'une association caritative britannique, Education Aid for Palestinians", et avait organisé en 2019 un événement londonien intitulé "Comprendre le Hamas".

Israël a désigné Birawi comme terroriste du Hamas en Europe dès 2013, et a classé son organisation EuroPal Forum comme "organisation terroriste" en 2021. Une photographie de 2012 le montre aux côtés d'Ismaïl Haniyeh, l'ancien dirigeant du Hamas éliminé l'année dernière à Téhéran. Depuis le déclenchement de la guerre à Gaza, il a contribué à organiser des manifestations anti-israéliennes à Londres.

Dimanche, les forces navales israéliennes ont intercepté le Madleen à 150 milles nautiques des eaux, arrêtant les 12 activistes à bord, dont Thunberg, Rima Hassan et l'acteur Liam Cunningham. Ils seront contraints de visionner des images du 7 octobre avant leur expulsion. Birawi a dénoncé "une opération de piraterie en eaux internationales".