Un responsable israélien serre la main d’un représentant pakistanais à Londres

Lors d’une exposition internationale à Londres, un échange inattendu a attiré l’attention : Michael Izhakov, directeur général du ministère israélien du Tourisme, a été filmé serrant la main de Sardar Yasir Ilyas Khan, conseiller du Premier ministre pakistanais pour le tourisme.

Une scène inédite, alors que les deux pays n’entretiennent toujours pas de relations diplomatiques officielles.

Selon la chaîne israélienne Kan News, cette rencontre a suscité un vif intérêt dans les milieux diplomatiques, Israël et le Pakistan n’ayant jamais formalisé leurs liens. Cependant, ces dernières années, plusieurs signaux laissent entrevoir un assouplissement : Islamabad a été cité parmi les pays susceptibles de participer à la force internationale chargée d’administrer Gaza après la guerre.

L’histoire entre les deux nations n’est pas dénuée de contacts discrets. Dans les années 1990, après les accords d’Oslo, certains responsables pakistanais avaient plaidé pour une ouverture prudente envers Israël. En 2016, une rencontre rare aurait eu lieu entre l’ex-Premier ministre Nawaz Sharif et le ministre israélien de l’Énergie de l’époque, Yuval Steinitz, en marge d’un exercice militaire multinational aux États-Unis.

Ce simple geste à Londres, une poignée de main, ne vaut pas reconnaissance officielle, mais il symbolise peut-être le début d’un dialogue plus ouvert entre deux États longtemps séparés par l’histoire, la religion et la géopolitique.