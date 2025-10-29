Un soldat israélien refoulé à l'aéroport de Prague en raison d’un « avertissement » de la France

Un réserviste israélien et son épouse ont vécu un véritable cauchemar de 15 heures à l’aéroport de Prague, avant d’être contraints de rentrer en Israël, leurs vacances annulées. L’homme, qui a servi à Gaza et au Liban, s’est vu refuser l’entrée en République tchèque en raison d’un « avertissement » émis par la France, pays qu’il n’a pourtant jamais visité.

L’incident a commencé lundi soir, peu après l’atterrissage du couple à Prague. Au contrôle des passeports, quatre policiers armés se sont approchés d’eux pour annoncer que le jeune homme ne pouvait pas entrer sur le territoire, en raison d’une alerte enregistrée dans le système Schengen.

Après de longues vérifications, les autorités tchèques ont révélé l’origine de cette interdiction : la France aurait signalé l’Israélien à l’ensemble des pays membres de l’espace Schengen. « On m’a dit qu’en France, on me soupçonne d’être impliqué dans des crimes graves, peut-être à cause de mon service militaire en réserve, ou à cause d’une usurpation d’identité », a expliqué le soldat à Ynet.

Pendant près de 15 heures, le couple a tenté de joindre l’ambassade d’Israël à Paris et le consulat français, sans succès. « La ligne d’urgence du consulat est restée sans réponse jusqu’à 21 heures », a déploré le réserviste. Même l’intervention du consul israélien n’a pas permis de débloquer la situation rapidement.

Finalement, mardi après-midi, le couple a dû acheter de nouveaux billets à ses frais pour retourner en Israël, abandonnant leurs vacances. « Je ne comprends pas pourquoi ils nous expulsent. Qu’ai-je fait pour mériter un tel avertissement ? », s’est-il indigné.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a confirmé que « la raison du refus reste obscure », précisant qu’elle n’était « pas liée à son service militaire ». Les autorités tchèques ont souligné que seule la France pouvait lever l’avertissement et autoriser l’entrée de l’Israélien sur le territoire européen.