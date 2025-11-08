Un terroriste du Hamas impliqué dans le massacre du 7 octobre vit actuellement en Belgique

Un terroriste du Hamas ayant participé au massacre du 7 octobre 2023 en Israël réside actuellement en Belgique et voyagerait librement à travers l’Europe, selon un rapport du Centre belge de surveillance de l’antisémitisme (JID).

L’homme en question, Mohannad al-Khatib, se présente comme journaliste indépendant, mais les enquêteurs affirment avoir retrouvé des images prouvant sa présence sur le sol israélien lors des attaques menées par le Hamas contre les communautés du sud du pays.

Le vice-président du JID, Ralph Pais, a déclaré à la chaîne israélienne Channel 12 que son organisation avait remis aux autorités un dossier de 65 pages rassemblant des preuves de l’implication d’al-Khatib dans les massacres. Le rapport accuse également ce dernier de diffuser depuis la Belgique une propagande anti-israélienne, notamment via les réseaux sociaux et certains médias favorables au Hamas.

Les autorités belges n’ont, pour l’heure, fait aucun commentaire officiel sur ces révélations.