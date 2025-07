Un tiers des députés britanniques presse Starmer de reconnaître l’État palestinien

Articles recommandés -

Plus d’un tiers des députés britanniques, soit 221 élus issus de neuf partis, ont appelé vendredi le Premier ministre Keir Starmer à reconnaître l’État palestinien, suivant l’exemple annoncé par Emmanuel Macron. Cette initiative, portée par la députée travailliste Sarah Champion, présidente de la commission du Développement international, intervient avant la conférence ONU coprésidée par la France et l’Arabie saoudite les 28 et 29 juillet à New York. La lettre, adressée à Starmer et à David Lammy, ministre des Affaires étrangères, souligne que « la reconnaissance britannique aurait un impact significatif » grâce au statut historique du Royaume-Uni et à son siège permanent au Conseil de sécurité.

Cette mobilisation réunit des membres du Labour, des conservateurs, des libéraux-démocrates, des Verts, du SNP écossais et des indépendants, reflétant un large soutien bipartisan. Elle fait écho à l’annonce de Macron, jeudi, de reconnaître la Palestine en septembre à l’ONU, une décision critiquée par Israël et les États-Unis. Starmer a réagi en affirmant que cette reconnaissance doit s’inscrire dans « un plan global » pour une « paix durable », tout en dénonçant les conditions humanitaires à Gaza dans une déclaration conjointe avec Paris et Berlin.

La conférence internationale de septembre, visant à relancer la solution à deux États, avait été reportée de juin en raison de la guerre Israël-Iran. Une réunion ministérielle préparatoire aura lieu la semaine prochaine à New York. Malgré les pressions, Starmer reste prudent, conditionnant toute reconnaissance à un cadre régional, alors que la crise à Gaza continue d’alimenter les débats au Royaume-Uni.