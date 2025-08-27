Un vol Arkia Paris–Tel-Aviv dérouté à Paphos après l’agression d’une hôtesse

Articles recommandés -

La compagnie Arkia a signalé ce mercredi un incident grave survenu lors d’un vol reliant Paris à Tel-Aviv. Un passager a violemment agressé une hôtesse de l’air après avoir tenté d’accéder aux toilettes de l’appareil au moment du décollage, en violation des consignes de sécurité.

Selon Arkia, lorsque le personnel navigant lui a refusé l’accès, l’homme s’est emporté, proférant insultes et menaces avant d’attaquer physiquement une membre de l’équipage. Face à cette situation, le commandant de bord a pris la décision de dérouter l’avion vers l’aéroport de Paphos, à Chypre, où le passager a été immédiatement remis à la police locale.

La compagnie a précisé que le vol était opéré par un équipage danois sur un appareil affrété. Après l’intervention des autorités chypriotes, l’avion devait reprendre sa route vers Tel-Aviv avec le reste des passagers. Dans un communiqué, Arkia a exprimé ses excuses pour la gêne occasionnée, tout en soulignant sa fermeté : « La sécurité de nos passagers et de nos équipages est une priorité absolue. Nous n’accepterons aucune forme de violence verbale ou physique à bord de nos appareils. »