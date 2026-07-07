Une banderole “Détruire Israël” déployée lors d'un des événements culturels les plus connus d’Espagne

Des milliers de personnes ont participé à une manifestation propalestinienne lors du festival de San Fermín, à Pampelune, en Espagne.

Pendant le rassemblement, les manifestants ont déployé une grande banderole portant l’inscription “Destroy Israel”, que l’on peut traduire par “Détruire Israël”. Des ballons gonflables décorés comme des pastèques, symbole largement associé au soutien aux Palestiniens, ont également été lancés dans la foule.

La manifestation s’est déroulée en marge du festival annuel de San Fermín, célèbre pour ses courses de taureaux et considéré comme l’un des événements culturels les plus emblématiques d’Espagne.

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Les participants ont présenté cette mobilisation comme une expression de solidarité avec les Palestiniens, dans le contexte du conflit israélo-palestinien.

Les images du rassemblement ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions en raison du message inscrit sur la banderole.

Cette action s’inscrit dans une série de mobilisations propalestiniennes organisées ces derniers mois en Europe, notamment lors d’événements publics à forte visibilité.

À ce stade, les autorités locales n’ont pas communiqué sur d’éventuelles suites données à l’affichage de cette banderole pendant les festivités.