Une cyberattaque majeure perturbe plusieurs grands aéroports européens

Une cyberattaque a provoqué samedi d'importantes perturbations dans plusieurs grands aéroports européens, notamment à Bruxelles, Londres-Heathrow et Berlin, affectant l'enregistrement et l'embarquement des passagers.

Selon la société Collins Aerospace, fournisseur du logiciel MUSE utilisé par de nombreuses compagnies aériennes, l'incident, survenu vendredi soir, a « un impact limité aux services d'enregistrement électronique et de dépôt des bagages ». L'aéroport de Bruxelles a confirmé qu'il s'agissait bien d'une « cyberattaque » ayant eu des conséquences « importantes » sur le programme des vols, entraînant retards et annulations.

« La situation n'est pas résolue ce samedi matin », a précisé un porte-parole, indiquant que toutes les opérations devaient se faire manuellement. L'aéroport a conseillé aux voyageurs de prévoir un temps supplémentaire pour leurs démarches et de vérifier régulièrement le statut de leur vol. À Londres, l'aéroport d’Heathrow, le plus fréquenté d’Europe, a également signalé des perturbations et mis en garde contre des retards au départ. Les passagers sont invités à se présenter très en avance et à se renseigner auprès de leur compagnie aérienne. L'aéroport de Berlin a pour sa part fait état d’un « problème technique » lié à un fournisseur externe, sans évoquer directement une cyberattaque. Collins Aerospace a assuré travailler « aussi vite que possible » pour rétablir le service et minimiser les désagréments. Cette attaque soulève une nouvelle fois la question de la vulnérabilité des infrastructures aériennes européennes face aux menaces cybernétiques croissantes.