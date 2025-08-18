Une écrivaine irlandaise annonce vouloir reverser une partie de ses droits d’auteur à Palestine Action

Articles recommandés -

L’écrivaine irlandaise Sally Rooney, auteure à succès, a annoncé dans une tribune publiée dans The Irish Times qu’elle reverserait une partie de ses droits d’auteur à l’organisation britannique Palestine Action. Cette décision concerne notamment les royalties perçues des adaptations télévisées de Normal People (2020) et Conversations entre amis (2022), diffusées par la BBC.

Âgée de 34 ans, Rooney justifie son geste par un soutien assumé à la cause palestinienne. « J’ai l’intention d’utiliser ces revenus et ma notoriété pour soutenir Palestine Action », a-t-elle écrit, ajoutant : « Si cela fait de moi une soutien du terrorisme au regard de la loi britannique, qu’il en soit ainsi. » Elle affirme qu’il lui est désormais impossible de publier une telle tribune dans un journal britannique sans enfreindre la loi.

Début juillet, le gouvernement britannique a interdit Palestine Action et l’a classée organisation terroriste, après plusieurs actions de vandalisme, notamment contre une base de la Royal Air Force. Plus de 700 personnes ont été arrêtées, et une soixantaine doivent comparaître pour avoir affiché leur soutien lors de rassemblements. La décision de Rooney intervient dans un contexte tendu. En 2021 déjà, elle avait suscité une controverse en refusant que son roman "Où es-tu, monde admirable ?" soit traduit en hébreu par une maison d’édition israélienne jugée trop proche du pouvoir.