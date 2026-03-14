Une explosion endommage une école juive à Amsterdam, aucun blessé

Une explosion a endommagé une école juive à Amsterdam tôt samedi matin dans ce que les autorités locales avaient déjà qualifié d’attaque délibérée contre la communauté juive. L’explosion, survenue dans un quartier résidentiel du sud de la capitale néerlandaise, n’a fait aucun blessé mais a provoqué des dégâts matériels.

La maire d’Amsterdam, Femke Halsema, a dénoncé « un acte d’agression lâche contre la communauté juive ». Les services de police et les pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux afin de sécuriser la zone et d’ouvrir une enquête.

Dans les heures qui ont suivi l’attaque, un groupe extrémiste islamiste se présentant sous le nom de « Mouvement islamique des Compagnons de la Droite » a revendiqué l’attentat. Dans un message diffusé en ligne, l’organisation a publié une vidéo montrant ce qui semble être la détonation d’un engin incendiaire devant l’établissement.

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Selon plusieurs informations, ce groupe récemment apparu serait également lié à d’autres attaques antisémites survenues ces derniers jours aux Pays-Bas. Il est notamment soupçonné d’être impliqué dans l’explosion qui a visé vendredi une synagogue à Rotterdam, provoquant un incendie et des dégâts sur le bâtiment.

Dans cette affaire, la police néerlandaise a annoncé l’arrestation de quatre suspects.

Ces incidents s’inscrivent dans un climat d’inquiétude croissante autour de la sécurité des institutions juives en Europe. La sécurité avait déjà été renforcée autour des synagogues et des établissements communautaires à Amsterdam après l’attaque de Rotterdam.

Les autorités redoutent une multiplication des actes visant la communauté juive, alors que les tensions internationales liées au conflit au Moyen-Orient alimentent une hausse des actes antisémites dans plusieurs pays occidentaux.