Une famille juive agressée par un chauffeur Uber à Vienne

Une famille juive a été victime d'une agression antisémite lundi à Vienne, la capitale autrichienne, ont rapporté les médias locaux. L'incident implique un chauffeur Uber qui a attaqué physiquement et verbalement ses passagers.

La famille, composée de deux parents, deux enfants âgés de 10 et 13 ans, ainsi qu'une proche de 75 ans, avait commandé un véhicule Uber pour se rendre à une fête d'anniversaire. Dès que le chauffeur a appris que certains passagers venaient d'Israël, il a commencé à crier "assassins" et "tueurs d'enfants".

Le conducteur a ensuite déclaré qu'il "refusait de transporter des tueurs d'enfants" et a contraint la famille à descendre du véhicule. Il a également frappé le père de famille durant l'altercation.

La famille s'est tournée vers la Communauté juive de Vienne (IKG) qui l'a aidée à porter plainte auprès de la police locale. Oscar German, président de l'IKG, a fermement condamné cette agression, soulignant qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé. Selon lui, les juifs d'Autriche subissent régulièrement des insultes, phénomène qui bénéficie "souvent d'une certaine légitimation".