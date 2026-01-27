Une large majorité des enseignants européens confrontés à l'antisémitisme en classe

À l’occasion de la Journée internationale de commémoration de la Shoah, le 27 janvier, l’UNESCO publie les résultats d’une enquête inédite sur l’antisémitisme dans les salles de classe en Europe. Réalisée avec le soutien de l’Union européenne, cette étude est la première à mesurer, à l’échelle européenne, les perceptions et les expériences des enseignants face à l’antisémitisme parmi les élèves.

Menée auprès de plus de 2 000 enseignants dans 23 pays européens, l’enquête dresse un constat alarmant. Plus de trois quarts des professeurs interrogés (78 %) déclarent avoir été confrontés à au moins un incident antisémite entre élèves. Plus d’un quart d’entre eux (27 %) affirment même en avoir observé neuf ou plus.

Les formes prises par ces actes sont multiples. Près de deux enseignants sur trois (61 %) disent avoir été confrontés au négationnisme ou à la distorsion de la Shoah dans leurs classes, dont 11 % de manière fréquente. Un enseignant sur dix rapporte avoir été témoin, au moins une fois, d’agressions physiques visant des élèves juifs. Par ailleurs, 44 % des répondants ont vu des élèves effectuer des saluts nazis ou arborer, dessiner ou afficher des symboles nazis.

Malgré l’ampleur du phénomène, la formation des enseignants apparaît largement insuffisante. Sept enseignants sur dix indiquent n’avoir jamais bénéficié d’une formation professionnelle spécifique pour identifier et combattre l’antisémitisme contemporain. Moins d’un tiers ont suivi des formations proposées par des organisations spécialisées extérieures à leur établissement.

Face à cette situation, l’UNESCO, en partenariat avec la Commission européenne et l’OSCE, a mis en place un programme de formation dédié à la lutte contre l’antisémitisme, étendu à l’ensemble des États membres de l’Union européenne en 2025. Depuis 2023, plus de 1 300 éducateurs et décideurs publics ont déjà été formés à travers l’Europe.

Cette enquête vient compléter un ensemble de ressources développées par l’UNESCO, comprenant notamment un guide pédagogique pour les enseignants, une étude sur le traitement de l’antisémitisme dans les manuels et programmes scolaires européens, ainsi qu’un cours en ligne consacré à l’enseignement des passés violents.

Cité par l’UNESCO, son directeur général Khaled El-Enany alerte : "La haine, notamment l’antisémitisme et le négationnisme de la Shoah, a atteint des niveaux inédits depuis la Seconde Guerre mondiale. La plupart des enseignants n’ont jamais reçu de formation spécifique pour y faire face, y compris aux défis posés par le développement de l’intelligence artificielle." Il souligne la volonté de l’organisation de doter les enseignants et les décideurs d’outils concrets, dans un nombre croissant de pays, pour endiguer ce phénomène préoccupant.