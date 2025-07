Une ONG anti-israélienne tente de faire arrêter des soldats de Tsahal ayant arboré un drapeau militaire à Tomorrowland

Articles recommandés -

La Fondation Hind Rajab, organisation palestinienne active en Belgique, cherche à obtenir l'arrestation de deux soldats de Tsahal qui ont brandi un drapeau de la brigade Givati lors du festival Tomorrowland, selon une publication parue samedi soir sur le site de l'ONG anti-israélienne. Les deux militaires avaient participé au grand festival de musique électronique organisé dans le pays le week-end dernier.

La Fondation Hind Rajab, qui poursuit les soldats israéliens à travers le monde, accuse les deux hommes d'être responsables de "crimes internationaux graves, notamment de crimes de guerre et de génocide dans la bande de Gaza". Dans sa publication, la fondation indique avoir saisi, en collaboration avec l'organisation britannique GLAN, le procureur général de Belgique, exigeant leur arrestation et leur mise en jugement "dans le cadre des lois de compétence juridictionnelle universelle de la Belgique".

Parallèlement, le groupe a annoncé avoir déposé la semaine dernière une plainte pénale officielle auprès des autorités portugaises contre un autre jeune Israélien, après son identification il y a quelques jours à Lisbonne. L'organisation affirme que ce jeune homme "a pris part à la campagne israélienne de génocide à Gaza".

Ces démarches menées par l'organisation, aux côtés d'autres acteurs, ont conduit l'ancien chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi, à décider que l'identité de tous les soldats et officiers participant à des activités opérationnelles liées aux combats du grade de lieutenant-colonel et plus serait désormais dissimulée, jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure concerne des milliers de combattants et de commandants d'active et de réserve, qui s'exprimaient jusqu'alors à visage découvert et sous leur véritable identité.

Pour rappel, l'organisation HRF a été officiellement enregistrée en Belgique en septembre 2024. Le président de l'organisation, Dyab Abou Jahjah, et son adjoint, Karim Hassoun, sont connus comme d'anciens militants anti-israéliens. Jahjah est notamment reconnu comme un soutien de longue date de l'organisation terroriste Hezbollah et avait même affirmé en 2003 avoir participé à ses entraînements militaires. Tous deux ont exprimé leur soutien au massacre du 7 octobre et à d'autres actions terroristes.