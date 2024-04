Une présentatrice allemande suspendue après avoir appelé au boycott des produits israéliens

La chaîne allemande SWR, financée en partie par le gouvernement et des fonds publics, a suspendu la populaire présentatrice Helen Fares, d'origine syrienne, après qu'elle ait appelé au boycott des produits israéliens. Fares a publié une vidéo sur son compte Instagram privé (où elle est connue sous le nom de Mrs. Baklava), suivie par plus de 100 000 personnes.

https://twitter.com/i/web/status/1777619037075210264 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Elle y présentait une application appelée "No Thanks", créée par Ahmed Bashbash, un Palestinien vivant en Hongrie, permettant de scanner les codes-barres des produits en supermarché pour vérifier s'ils ont été fabriqués en Israël ou si les entreprises ou leurs propriétaires soutiennent Israël. "N'achetez pas chez les Juifs, version 2024", a commenté une organisation de surveillance de l'antisémitisme en Allemagne sur son compte X (anciennement Twitter).

Fares est allée plus loin en annonçant avoir cessé d'utiliser les produits Alpro, malgré son goût pour le lait chocolaté de la marque, après avoir appris que le propriétaire investit dans des startups israéliennes et dans l'économie du pays. Alpro est une filiale de Danone, entreprise fondée par la famille judéo-espagnole Carasso.

Sur son compte X, Fares qualifie régulièrement le régime israélien et le Premier ministre Benjamin Netanyahou de "fascistes", et Israël d'"État d'apartheid" commettant un "génocide". Outre un boycott économique, elle appelle à un boycott culturel d'Israël, comme sa suspension de l'Eurovision. "J'aimerais une application qui me dise qui est antisémite dans les stations publiques pour pouvoir les boycotter", a écrit un citoyen allemand sur X, dénonçant des propos "rappelant les appels nazis au boycott des produits juifs".

La chaîne SWR s'est dissociée des déclarations de Fares, soulignant qu'une animatrice d'émission comme "Mix Talk" se doit de rester neutre. Christian Baldauf, de l'Union chrétienne-démocrate conservatrice, a déclaré au journal Bild que la chaîne devrait s'assurer que tous ses employés comprennent qu'ils ne peuvent pas s'exprimer de manière antisémite.