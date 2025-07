"Une profonde trahison" : le grand rabbin du Royaume-Uni dénonce l’annonce de Starmer sur l'Etat palestinien

Articles recommandés -

Le grand rabbin du Royaume-Uni, Ephraim Mirvis, a vivement critiqué la décision du Premier ministre Keir Starmer de reconnaître un État palestinien si Israël n’agit pas pour mettre fin à la guerre et à la crise humanitaire à Gaza. Dans un message sur X, Mirvis juge que cette position « encourage le Hamas à refuser un accord de cessez-le-feu et de libération des otages », qualifiant cette asymétrie d’« erreur incompréhensible » qui compromet la paix pour les Palestiniens et les Israéliens.

« Reconnaître un État palestinien alors que des terroristes restent au pouvoir et que des otages sont retenus dans des tunnels décourage le Hamas », a-t-il déclaré. Mirvis souligne que cette démarche est perçue comme une « profonde trahison » par la communauté juive britannique, fragilisant la quête d’Israël pour vivre sans menace terroriste. Il avertit que rendre Israël vulnérable enhardit les extrémistes, exposant davantage les Juifs au danger. Le rabbin appelle le Royaume-Uni à faire pression sur le Hamas, et non sur Israël, pour avancer vers une résolution du conflit.