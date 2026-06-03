Une résidence juive visée par un incendie criminel présumé à Londres

La police londonienne enquête sur un incendie criminel présumé visant un immeuble d’habitation à Golders Green, quartier du nord de Londres abritant l’une des plus importantes communautés juives du Royaume-Uni.

Selon l’organisation de sécurité communautaire juive Shomrim, un suspect aurait volontairement mis le feu à une cage d’escalier commune d’un immeuble situé sur Bridge Lane, où vivent principalement des résidents juifs, dont de nombreuses jeunes familles.

Les habitants ont été alertés par l’alarme incendie. L’un d’eux est rapidement intervenu pour éteindre les flammes avant l’arrivée des secours.

Aucun blessé n’a été signalé.

Des témoins affirment avoir vu un individu allumer le feu dans l’escalier avant de prendre la fuite après avoir été confronté par des résidents.

Une photo diffusée par Shomrim montre une poussette de bébé dans la cage d’escalier, apparemment noircie par les flammes.

L’organisation affirme avoir récupéré des éléments pouvant appartenir au suspect et travailler avec la Metropolitan Police dans le cadre de l’enquête.

Aucune arrestation n’a été annoncée dans l’immédiat.

L’incident intervient dans un contexte de fortes inquiétudes au sein de la communauté juive britannique, confrontée à une hausse des actes antisémites ces derniers mois.

Golders Green a déjà été touché par plusieurs attaques récentes. En avril, deux Juifs britanniques avaient été poignardés près d’une synagogue du quartier. En mars, quatre ambulances de l’organisation Hatzolah avaient été incendiées.

En octobre, deux hommes juifs avaient été tués dans une attaque terroriste contre la synagogue Heaton Park à Manchester, le jour de Yom Kippour.

Selon un sondage YouGov publié le mois dernier, 63 % des Britanniques estiment que l’antisémitisme constitue un problème majeur ou significatif dans la société britannique.

Le niveau de menace terroriste au Royaume-Uni a été relevé en avril au niveau « grave », le deuxième plus élevé, sur fond d’attaques visant la communauté juive et de menaces émanant de mouvances islamistes et d’extrême droite.