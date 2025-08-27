Vague d’attaques antisémites à Bournemouth : un adolescent blessé et des croix gammées découvertes

Articles recommandés -

Une série d’attaques antisémites a frappé Bournemouth, station balnéaire du sud de l’Angleterre, provoquant l’inquiétude des autorités et de la communauté juive locale. Samedi 23 août, un adolescent juif a été touché à la tête par un pistolet airsoft tiré depuis une voiture en circulation, alors qu’il se promenait avec une autre personne. Sa vie n’est pas en danger et son état est stable. La Police du Dorset a ouvert une enquête pour crime de haine, déclarant prendre l’affaire "très au sérieux" et mobiliser tous les moyens nécessaires pour identifier les responsables.

L’incident survient dans un contexte de montée des actes antisémites au Royaume-Uni. Selon le Community Security Trust (CST), organisation de protection de la communauté juive britannique, 1 521 incidents ont été recensés au premier semestre 2025, un chiffre record. Le CST a condamné fermement l’attaque à Bournemouth, la qualifiant de "racisme abject" et de "profondément inquiétante pour la communauté juive", et appelle toute personne disposant d’informations à contacter la police et l’organisation.

Parallèlement à l’agression, plusieurs croix gammées ont été taguées sur des bâtiments de la ville. Rabbi Bentzion Alperowitz, dirigeant local du mouvement Habad-Loubavitch, a découvert l’un de ces symboles sur le mur de sa maison alors qu’il se rendait à la synagogue avec deux de ses enfants, âgés de 7 et 10 ans. Aidé par des membres de la communauté, il a rapidement effacé le graffiti.

"Ce n’est pas le Bournemouth que je connais. Bournemouth est un lieu bienveillant et magnifique, et cela reste vrai pour la majorité des habitants", a déclaré le rabbin au Daily Mail, appelant la communauté juive à rester résiliente. "Soyez fiers d’être juifs et ne laissez jamais ces forces de haine instiller la peur dans vos cœurs", a-t-il ajouté.

Face à cette recrudescence d’incidents, la police a renforcé sa présence dans les zones habitées par des familles juives, estimées à environ 2 000 personnes à Bournemouth. Les autorités locales et le CST coopèrent étroitement pour sécuriser la communauté et prévenir de nouveaux actes de violence ou de vandalisme.

Ces événements mettent en lumière la persistance et l’intensification de l’antisémitisme au Royaume-Uni, suscitant inquiétude et mobilisation, alors que la société tente de protéger ses citoyens et de maintenir la cohésion sociale face à la montée des discours de haine.