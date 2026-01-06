Vague de froid en Europe : neige, gel et chaos dans les transports

Une vague de froid intense accompagnée de chutes de neige abondantes et de températures glaciales a fortement perturbé plusieurs pays européens au cours des derniers jours, provoquant un chaos généralisé dans les transports, des fermetures d’écoles et des victimes. Les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni figurent parmi les États les plus touchés par cet épisode hivernal exceptionnel.

Aux Pays-Bas, l’impact le plus spectaculaire a été enregistré à l’aéroport Schiphol, l’un des plus fréquentés d’Europe. Les autorités aéroportuaires ont annulé près de 700 vols en une seule journée, soit plus de la moitié des mouvements prévus, avant d’en supprimer encore environ 400 le lendemain. Les équipes au sol ont lutté contre l’accumulation de neige et de verglas sur les pistes, tandis que le réseau ferroviaire néerlandais a été quasiment paralysé. La compagnie nationale NS a suspendu le trafic sur l’ensemble du pays, invoquant à la fois les conditions météorologiques et une panne informatique aggravant la situation.

En France, les intempéries ont causé la mort de cinq personnes dans des accidents liés au froid et à la neige. Dans le sud-ouest, trois victimes ont été recensées dans les Landes, tandis que deux autres sont décédées en région parisienne, où la neige a provoqué d’importants embouteillages. À Paris, les autorités ont fermé plusieurs écoles et réduit de 15 % les vols dans les aéroports Charles-de-Gaulle et Orly, tandis que six aéroports du nord et de l’ouest du pays ont été temporairement fermés.

Au Royaume-Uni, les températures ont chuté jusqu’à –12,5 °C dans certaines régions. Le gel et la neige ont entraîné l’annulation de vols, la suspension de lignes ferroviaires et la fermeture de centaines d’établissements scolaires, notamment dans le nord de l’Angleterre et en Écosse. Des infrastructures clés, comme le métro de Glasgow, ont été affectées par des coupures de courant, et plusieurs événements sportifs ont été annulés.

Les perturbations se sont également propagées au trafic international. La compagnie Eurostar a supprimé plusieurs liaisons entre Londres et Paris et conseillé aux voyageurs de reporter leurs déplacements vers les Pays-Bas, certains trains ne poursuivant pas au-delà de Bruxelles.

Des conditions hivernales sévères ont enfin frappé les Balkans, où de fortes chutes de neige, des pluies intenses et des vents violents ont provoqué inondations, coupures d’électricité et situations d’urgence locales. Les autorités appellent à la prudence alors que cet épisode de froid extrême pourrait encore se prolonger.