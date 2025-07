Vienne : Des Israéliens expulsés d'un restaurant après avoir parlé hébreu

Articles recommandés -

L'entrepreneur et violoncelliste israélo-autrichien Erwin Yavor a dénoncé samedi soir sur les réseaux sociaux un incident discriminatoire dont il a été victime dans un restaurant viennois. Le musicien, qui partage sa vie entre Tel Aviv et Vienne, affirme avoir été expulsé d'un établissement uniquement pour s'être exprimé en hébreu.

L'incident s'est produit à la Pizzeria Ramazotti, où Yavor dînait en compagnie du violoniste Hagai Shaham et de la pianiste Yulia Gurevich avant leur concert. "Nous avons pris une collation avant notre concert. Bien sûr, nous avons parlé hébreu entre nous", relate le musicien sur X.

La situation a basculé après que le trio a passé commande. "Après avoir reçu la commande, le serveur m'a soudainement demandé quelle langue nous parlions", raconte Yavor. Lorsque le musicien a d'abord éludé en mentionnant l'anglais et l'allemand, l'employé a insisté : "Non, non. Qu'est-ce que vous venez de dire ?"

Face à la réponse "Hébreu, bien sûr", la réaction du serveur a été sans appel : "Dans ce cas, allez vous-en. Je ne vous sers rien."

Au-delà de l'humiliation initiale, c'est l'attitude des autres clients qui a le plus marqué les musiciens. "Les gens autour de nous étaient visiblement choqués, certains ont échangé des regards compatissants, puis, tranquillement, ils sont retournés à leurs dîners, à leurs conversations, à leur vin – comme si de rien n'était", déplore Yavor.

Cette passivité des témoins inspire au musicien une réflexion amère sur l'état de l'Europe contemporaine : "Bienvenue en Europe, 2025."

Malgré le choc, le trio a assuré son concert le soir même. "Encore sous le choc, nous sommes montés sur scène ce soir-là, le cœur lourd, et avons cherché refuge dans la musique que nous aimons", confie Erwin Yavor. L'interprétation du Trio Dumky de Dvořák devant une salle comble leur a offert "une forme rare de guérison – un moment de grâce fugace mais puissant au milieu de la dissonance".