Vienne : manifestation contre une cérémonie honorant un responsable nazi

Environ 200 personnes ont manifesté mardi à Vienne contre une cérémonie commémorative organisée en l'honneur d'un homme politique nazi par Walter Rosenkranz, président de la chambre basse du parlement autrichien et membre du parti d'extrême droite FPÖ (Parti de la liberté).

Malgré les vives critiques, Rosenkranz a maintenu le « Symposium Dinghofer », au cours duquel sont décernés des prix portant le nom de Franz Dinghofer. Ce dernier, qualifié d'« antisémite passionné », avait adhéré au parti nazi en 1940. Lea Gutmann, présidente de l'Union des étudiants juifs d'Autriche, a dénoncé cette manifestation comme un acte d'« amnésie historique ».

Vendredi dernier, alors que l'Autriche commémorait le 86e anniversaire du pogrom de la Nuit de Cristal, plusieurs manifestants juifs avaient déjà bloqué le passage de Rosenkranz qui se rendait à Vienne pour déposer une gerbe en mémoire de cette tragédie.

Brandissant une pancarte de l'Organisation des étudiants juifs autrichiens proclamant « Les paroles de ceux qui honorent les nazis ne valent rien », les manifestants ont clairement exprimé leur refus de commémorer le pogrom en sa présence.

« Nous ne voulons pas que vous nous crachiez au visage, ni au visage de nos ancêtres », a déclaré l'un d'eux à la chaîne de télévision publique ORF. Face à leur détermination, Rosenkranz a finalement quitté les lieux.