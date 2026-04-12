Viktor Orban reconnaît sa défaite "douloureuse" aux législatives en Hongrie

C’est un tournant politique majeur en Europe centrale. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a reconnu sa défaite électorale après seize années au pouvoir, félicitant son rival, le leader de l’opposition Péter Magyar, en passe de remporter une victoire écrasante.

Selon les résultats partiels, après le dépouillement de plus de 60 % des bulletins, le parti d’opposition Tisza de Péter Magyar obtiendrait environ 136 sièges sur les 199 du Parlement, contre 58 pour le Fidesz de Viktor Orbán. Une telle majorité offrirait à l’opposition une majorité des deux tiers, lui permettant potentiellement de modifier la Constitution.

Le scrutin, marqué par une participation exceptionnelle de plus de six millions d’électeurs, a été dominé par deux visions opposées. Viktor Orbán a axé sa campagne sur les enjeux de politique étrangère, notamment la guerre en Ukraine, se présentant comme le garant de la stabilité et de la paix. Il a même affirmé que sa défaite pourrait entraîner l’envoi de soldats hongrois au front.

À l’inverse, Péter Magyar a centré son discours sur les questions internes : lutte contre la corruption, relance des services publics et rapprochement avec l’Union européenne. Sa campagne intensive, multipliant les déplacements à travers le pays, lui a permis de mobiliser un électorat désireux de changement après plus d’une décennie de pouvoir concentré.

Ce basculement politique pourrait avoir des répercussions au-delà des frontières hongroises. Sous Viktor Orbán, Budapest s’était imposée comme un allié clé d’Israël au sein de l’Union européenne, utilisant régulièrement son droit de veto pour bloquer des décisions jugées défavorables à l’État hébreu. Le dirigeant hongrois avait notamment accueilli Benjamin Netanyahou malgré les tensions internationales.

L’arrivée probable de Péter Magyar au pouvoir pourrait redéfinir cette orientation diplomatique. S’il confirme son intention de se rapprocher de Bruxelles, la Hongrie pourrait adopter une ligne plus alignée sur celle de l’Union européenne, au risque de modifier sensiblement l’équilibre des positions européennes vis-à-vis d’Israël.