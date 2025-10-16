Violences à Barcelone : une manifestation anti-israélienne dégénère

Une manifestation pro-palestinienne a viré à l'affrontement ce jeudi à Barcelone, où des manifestants ont allumé des feux, brisé des vitrines et affronté les forces de l'ordre. Cette mobilisation s'inscrivait dans le cadre d'une action de 24 heures contre ce que les organisateurs qualifient de "génocide à Gaza", et ce malgré le cessez-le-feu en vigueur.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux témoignent du chaos qui s'est emparé du centre-ville catalan : véhicules incendiés, gaz lacrymogène utilisé massivement par la police pour tenter de reprendre le contrôle des rues. Les manifestants ont bloqué les principales artères menant au port commercial de Barcelone, défilé dans les rues et pris pour cible des commerces qu'ils accusaient d'être "complices de génocide".

Un bus israélien pris pour cible

L'incident a pris une tournure particulière en raison de la présence à Manresa, ville voisine de Barcelone, de l'équipe de basket israélienne de l'Hapoël Jérusalem, venue disputer un match. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour repousser les manifestants qui tentaient de bloquer le passage du bus transportant les joueurs israéliens.

Des centaines de personnes s'étaient rassemblées près de la gare centrale de Barcelone, brandissant des pancartes portant le slogan "Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre". Les activistes se sont ensuite assis sur la chaussée pour empêcher le véhicule de passer, scandant "Ils ne passeront pas".

Malgré les tensions, la police a finalement réussi à disperser les protestataires et à sécuriser l'itinéraire. L'équipe du Hapoël Jérusalem a pu rejoindre le stade et la rencontre de basket s'est déroulée comme prévu, sous haute surveillance policière.