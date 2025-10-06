"Vive le 7 octobre" : À Bologne, une invitation a été lancée pour célébrer l’anniversaire du massacre
La police de Bologne a annoncé l’interdiction totale du rassemblement, avertissant que toute tentative de le maintenir serait fermement réprimée.
Une nouvelle controverse secoue l’Italie. Les autorités de Bologne ont interdit un rassemblement de solidarité avec la “résistance palestinienne” prévu mardi soir sur la Piazza Nettuno, à l’occasion du deuxième anniversaire de l’attaque du 7 octobre.
https://x.com/i/web/status/1975111129258201098
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
L’événement, organisé par le Collectif des jeunes Palestiniens de Bologne, appelait à célébrer « le plus grand acte de résistance contre l’occupation sioniste », en scandant : « Vive le 7 octobre ! Vive la résistance palestinienne ! ». Dans leur communiqué, les organisateurs affirmaient que « la résistance a infligé une défaite historique au sionisme lors de l’opération Déluge d’Al-Aqsa » et se disaient fiers d’avoir bâti « un mouvement de solidarité qui ébranle le soutien occidental à Israël ».
Face à l’indignation publique, la police de Bologne a annoncé l’interdiction totale du rassemblement, avertissant que toute tentative de le maintenir serait fermement réprimée. Le maire de la ville a condamné « une initiative haineuse » contraire aux valeurs pacifistes défendues par la majorité des manifestants italiens. Ces dernières semaines, plusieurs villes d’Italie, dont Rome et Milan, ont été le théâtre de manifestations massives pro-palestiniennes. Certaines ont toutefois dégénéré, notamment à Rome où des heurts ont éclaté près du Colisée après des slogans glorifiant le Hamas et les attaques du 7 octobre. Douze personnes ont été arrêtées.