Wizz Air renforce sa présence en Israël avec deux nouvelles lignes vers l’Europe

Articles recommandés -

La compagnie aérienne hongroise à bas prix Wizz Air a annoncé ce jeudi l’élargissement de son réseau au départ de l’aéroport Ben Gourion, avec l’ouverture prochaine de deux nouvelles liaisons internationales.

À partir du 1er décembre 2025, un vol direct vers Venise (Italie) sera proposé deux fois par semaine, avec un tarif de lancement à partir de 450 shekels l’aller simple. Ce nouvel itinéraire s’ajoute aux lignes déjà opérées par la compagnie entre Israël et l’Italie, notamment vers Rome, Milan et Naples.

Dès le 28 octobre 2025, Wizz Air inaugurera également une ligne vers Salonique (Grèce), avec trois rotations hebdomadaires et des prix à partir de 318 shekels l’aller simple. Cette destination viendra compléter le réseau grec de la compagnie, qui comprend déjà Athènes, Crète et Rhodes.

Ces ouvertures interviennent alors que Wizz Air vient de reprendre ses opérations en Israël, interrompues en raison de l’offensive iranienne. La semaine dernière, les vols vers Budapest et Larnaca ont été rétablis. D’autres lignes sont sur le point de redémarrer : Abou Dhabi dès demain, Londres à partir de vendredi prochain, et Milan, Vienne, Rome, Iași et Sofia dès le 1er septembre. Enfin, l’ensemble des destinations précédemment desservies depuis Israël seront de nouveau opérationnelles à compter du 15 septembre. Avec ce renforcement, Wizz Air confirme sa volonté de maintenir Israël comme un point central stratégique dans son réseau méditerranéen et européen.