Zelensky appelle à une alliance occidentale autour de l'Ukraine comme celle qui a permis de défendre Israël

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, tente de mobiliser un soutien similaire à celui dont Israël a bénéficié lors de l'attaque de l'Iran, ceci alors que l'armée ukrainienne est confrontée à des difficultés croissantes et à une grave pénurie de munitions d'artillerie. Dans une vidéo publiée lundi, il a souligné le succès de la réponse israélienne à l'attaque, mettant en avant "l'importance de l'unité dans la lutte contre le terrorisme", sous-tendue "par une volonté politique suffisante".

Condamnant avec force l'agression iranienne, Volodymyr Zelensky a cherché à établir un parallèle avec la situation en Ukraine, et qualifié les régimes de Téhéran et de Moscou de "propagateurs de la terreur". Il a également mentionné que, même si Israël n'était pas membre de l'OTAN, il avait reçu le soutien nécessaire pour sa défense, espérant qu'il en serait de même pour l'Ukraine. Le dirigeant a ainsi appelé à une "solidarité internationale renforcée" dans la lutte contre le terrorisme, soulignant que la menace était "universelle" et qu'elle nécessitait une réponse collective.