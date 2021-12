Le prince héritier saoudien entame une tournée dans les États du Golfe en marge de pourparlers sur le nucléaire iranien

Cette tournée vise à renforcer la coopération et la coordination entre les six Etats du Golfe

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (MBS) se rend lundi à Oman, première étape d'une tournée dans les États du Golfe lors de laquelle il devrait rencontrer les dirigeants des pays voisins, tandis que le royaume surveille de près les négociations en Europe pour relancer l'accord nucléaire iranien.

Cette visite représente "une affirmation des relations historiques entre Oman et l'Arabie saoudite", a-t-il été déclaré dans un communiqué de la Cour royale du Sultanat.

Des questions d'intérêt mutuel seront discutées "pour répondre aux aspirations de leur peuple vers un avenir plus prospère", a-t-il été ajouté.

Le déplacement du prince héritier coïncide par ailleurs avec une série d'autres réunions diplomatiques dans la région, notamment la visite du président turc Recep Tayyip Erdogan à Doha et celle du conseiller émirati à la sécurité nationale en Iran.

Cette tournée conduira MBS aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, au Qatar ainsi qu'au Koweït, ont indiqué des diplomates sous couvert d'anonymat cités par l'Associated Press.

P

Selon cette source, ces rencontres visent à éliminer les divergences géopolitiques et renforcer la coopération et la coordination entre les six Etats du Golfe, en particulier pour faire face efficacement au programme nucléaire de la République islamique et ses ambitions régionales.