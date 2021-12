Nucléaire: l'Iran se dit prêt à revenir à la table des négociations

"Nos propositions sont entièrement négociables"

L'Iran a déclaré ce lundi qu'il était prêt à reprendre les pourparlers de Vienne sur la base des projets de propositions qu'il a soumis la semaine dernière, et a accusé les puissances occidentales de bloquer les négociations.

"Nos propositions sont entièrement négociables", a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, lors d'une conférence de presse.

"Nous attendons naturellement d'entendre l'opinion des parties adverses et de voir si elles ont une contre-offre sérieuse à nous faire", a-t-il ajouté.

La semaine dernière, la République islamique et les grandes puissances ont repris leurs négociations dans la capitale autrichienne visant à relancer l'accord nucléaire de 2015, et Téhéran a présenté deux projets de résolution sur la levée des sanctions américaines et des mesures liées au nucléaire.

Les diplomates européens et américains ont toutefois jugé ces propositions décevantes, estimant que l'Iran faisait marche arrière, et ont décidé de suspendre les discussions jusqu'à nouvel ordre.

Un haut responsable de l'administration américaine a souligné que ces propositions "revenaient sur tous les compromis que l'Iran avait proposés" au cours des six cycles de négociations précédents, et que la République islamique cherchait uniquement à tirer profit de tous les compromis faits par les Etats-Unis et à en obtenir davantage.