Yaïr Lapid se rendra au Caire cette semaine pour s'entretenir avec son homologue égyptien

La question de la bande de Gaza sera au centre des discussions

Le ministre israélien des Affaires étrangères et vice-Premier ministre Yaïr Lapid se rendra au Caire cette semaine pour rencontrer son homologue égyptien Sameh Shukri et d'autres hauts responsables, rapportent les médias locaux.

Le but de cette visite politico-sécuritaire est de traiter principalement de la question palestinienne et de la bande de Gaza, en mettant l'accent sur le retour des dépouilles de soldats tombés au combat en 2014 et des civils détenus par le Hamas.

Les Egyptiens n'ont pour l'instant pas confirmé à la partie israélienne si la visite comprendrait la participation du président Abdel Fattah al-Sissi.

Y. Lapid devrait rencontrer un certain nombre de ministres et hauts responsables égyptiens avec lesquels il discutera également de questions régionales, telles que le développement économique au Moyen-Orient.

En octobre dernier, les autorités égyptiennes ont dit vouloir renforcer les relations commerciales avec Israël en augmentant les échanges via le passage de Nitzana, la principale frontière terrestre commerciale entre les deux pays.

Le chef égyptien du Service des renseignements généraux Abbas Kamel avait rencontré la ministre israélienne de l'Économie Orna Barbivai au poste frontière, et avait discuté des moyens de soutenir les relations commerciales et économiques entre les deux pays.