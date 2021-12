Israël achève la construction d'une barrière souterraine anti-tunnels autour de Gaza

"Cette barrière prive le Hamas de l'une des capacités qu'il a tenté de développer"

Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a annoncé mardi que la construction d'une barrière souterraine anti-tunnels autour de la bande de Gaza, a été achevée après plus de quatre ans de travaux et un investissement de 3.5 milliards de shekels (soit près d'un milliard d'euros).

Israël espère ainsi mettre fin à la menace des tunnels d'attaque depuis ce territoire.

"Cette barrière, un projet innovateur et technologique de premier ordre, prive le Hamas de l'une des capacités qu'il a tentée de développer et met un mur de fer, de capteurs et de béton entre lui et les habitants du sud", a déclaré M. Gantz lors d'une cérémonie.

M. Gantz a également prévenu qu'Israël pourrait être en train de voir un "calme avant la tempête", suite aux récentes menaces du Hamas et d'autres groupes terroristes palestiniens, qui fustigent "la lenteur de la reconstruction de Gaza".

Depuis le conflit de 11 jours qui a éclaté en mai, Israël et le Hamas négocient un cessez-le-feu prolongé, qui verrait une aide supplémentaire et une assistance internationale affluer à Gaza en échange du calme.

Toutefois, Israël a conditionné la reconstruction complète de Gaza à la restitution des dépouilles de deux civils israéliens et de deux soldats de l'armée israélienne détenus par le Hamas.

De son côté, le groupe terroriste a insisté sur le fait qu'il ne les libérera pas tant que l'Etat hébreu refuse de libérer à son tour un grand nombre de terroristes palestiniens dans les prisons israéliennes.