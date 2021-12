Le Qatar supprime les mentions antisémites de ses manuels scolaires

Un précédent rapport dénonçait la promotion de théories du complot et l'éloge des attaques à la roquette

Le Qatar supprime des contenus antisémites de ses manuels scolaires, a révélé l'Institut pour le suivi de la paix et de la tolérance culturelle dans l'enseignement, tandis qu'un précédent rapport faisait état de signes d'antisémitisme et de violences.

Selon cette ONG israélienne, les manuels scolaires qataris, notamment ceux adressés aux élèves de Première, faisaient la promotion de théories du complot antisémites telles que le contrôle des marchés financiers mondiaux par les Juifs et la responsabilité de la montée des nazis.

D'autres passages qualifiaient également les Juifs de “traîtres, d'hédonistes, d'immoraux et d'élitistes”, affirmant qu'ils “assassinaient les prophètes”.

Des extraits faisant l'éloge des attaques à la roquette contre des civils israéliens commises par le groupe islamiste Hamas au pouvoir à Gaza ont également été supprimés.

“Ces manuels qataris offraient une rude concurrence à l'Iran et à l'Autorité palestinienne pour produire les manuels les plus antisémites et les plus haineux du Moyen-Orient”, dénonçait l'ONG dans son rapport.

L'ONG s'est dite toutefois préoccupée par le maintien de paragraphes désignés comme problématiques dans le précédent rapport, tels que la critique des non-musulmans, des références à la "christianisation" en tant que menace, des cartes géographiques notant l'intégralité d'Israël comme Palestine.