Israël/Turquie: vers une potentielle amélioration des relations

Erdogan avait annoncé une "nouvelle ère" dans les relations entre les deux pays

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mercredi qu'il n'excluait pas "un réchauffement des relations avec Israël".

"Pourquoi ne pas avoir un tel processus avec Israël ?", s'est-il exprimé lors d'une interview donnée au média turc Daily Sabah.

"Nous travaillons ensemble pour la paix dans la région", a-t-il ajouté.

"À ce stade, Israël doit être plus sensible à sa politique palestinienne. Il doit être sensible à Jérusalem et à la mosquée Al-Aqsa. Si les deux parties agissent avec les sensibilités de chacun à l'esprit, nous serons en mesure de les résoudre", a affirmé le président turc.

M. Erdogan a exprimé lors de ses entretiens avec le président Herzog et le Premier ministre Bennett le désir de faire avancer les relations entre les deux pays qui comprendraient de nouvelles mesures de confiance, selon un communiqué officiel.

En effet, ces mesures incluraient des pourparlers supplémentaires entre des responsables turcs et israéliens, ainsi que la possibilité de tenir une réunion avec de hauts responsables israéliens.

"Une amélioration significative des relations entre Israël et la Turquie serait potentiellement envisageable", ont confirmé des responsables turcs.

La semaine dernière, M. Erdogan avait annoncé une "nouvelle ère" dans les relations entre les deux pays, ajoutant en réponse à une question sur les relations avec Israël et l'Égypte : "Quelle que soit la mesure prise avec les Émirats arabes unis, nous prendrons des mesures similaires avec les autres."

En effet, la Turquie et les Émirats arabes unis avaient signé en novembre des accords de partage de l'énergie et de la technologie.

Lors de la visite du régent d'Abou Dhabi, le cheikh Muhammad bin Zayed al-Nahian, à Ankara, un investissement de 10 milliards de dollars dans les entreprises technologiques turques et la création d'un fonds axé sur la technologie avaient été convenus, avait rapporté un communiqué.

La déclaration du président turc intervient après la libération du couple israélien Oknin, détenu à Istanbul en novembre, et plus récemment, suite à sa tentative d'assassinat qui a eu lieu samedi dans la ville de Syrte.